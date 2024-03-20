«أطباق الأبناء في سفرة رمضان» تعزز الترابط الأسري

في شهر رمضان المبارك، تزداد الروح الأسرية والتعاون بين أفراد العائلة، وتتعزز العادات الجميلة التي تبرز القيم الإسلامية والإنسانية، ومن هذه العادات، مساعدة الأبناء للأمهات في تحضير سفرة رمضان، التي تحمل في طياتها معاني عدة من البر والشكر والمحبة والتراحم، وهذه العادة ليست بشيء جديد على البيت الإماراتي، فهي متوارثة من الأمهات والأجداد الذين اعتادوا الكرم والتنوع في تقديم مائدة الإفطار والسحور حتى يضمنوا لعوائلهم ألذ وأشهى المأكولات على المائدة.

ويقول المواطن فارس الحمادي إن العادة جرت منذ الصغر، فلم تكن هنالك سبلٌ ترفيهية كالألعاب الإلكترونية في زماننا هذا، وذكر أنه تعلم من مساعدة والدته تحضير المحاشي التي كانت تأخذ منها معظم الجهد والوقت، وأكد أن مشاركة الأطفال والشباب لأسرهم ليست بأمرٍ غريب على العوائل الإماراتية، فهذه العادة تؤسسهم على البر والتعاون والمسؤولية، وشدد على أهمية التعاون بين أفراد العائلة وتقديم المساعدة التي تبرز خلق بر الوالدين، وعبّر قائلاً: قضاء الوقت بمساعدة الوالدة في المطبخ، أكسبني دروساً ومهارات في المطبخ والحياة، والفضل الكبير يعود لها باحتوائنا منذ الصغر.

من جهتها، أكدت فاطمة السويدي أن مساعدة والدتها في المطبخ تعد من أجمل العادات الرمضانية التي تقوي صلتها بوالدتها، وذكرت أن هذه العادات جعلتهم أكثر قرباً، فأسستها على التعاون والتفاهم والاحترام، وأعدتها لتصبح اليوم أماً لثلاثة أبناء وطباخة ماهرة، وقالت: كنت أستمتع بالعمل مع أمي في المطبخ، فكنّا نتحدث ونضحك ونتبادل الأفكار والآراء، وكنت أشعر بالفخر حينما أقدم طبقاً من صنع يدي لوالدي وأختي، وأرى رضاهم وإعجابهم، وأصبحت اليوم أقدم هذه الأطباق لعائلتي الصغيرة.