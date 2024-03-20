«دبي مول» يتزين في رمضان
التاريخ
3/20/2024 7:20:00 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تتزين مراكز التسوق في دبي ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك، ويتميز ((دبي مول))، كما كل عام، بالزينة الرمضانية التي تضفي أجواءً من البهجة عليه وتسعد زواره.
MENAFN20032024000110011019ID1108003068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.