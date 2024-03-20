«دبي الدولية للقرآن» تستعرض رحلة التوغولي أوينام إيسيفو لحفظ كتاب الله

تتنوع قصص وظروف المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مع حفظ كتاب الله وتعلّم اللغة العربية، والتأهل للمشاركة في هذه المسابقة، من بينها قصة أوينام لانوي إيسيفو، المشارك من دولة توغو في المسابقة، حيث دفعته قوة الإرادة وحب كتاب الله إلى حفظه وإتقان تلاوته، ومن ثم المشاركة والفوز في مسابقة محلية للقرآن الكريم على مستوى بلاده، ومن بعدها التوجه للمشاركة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

بدأت قصة أوينام عندما رأى المصحف للمرة الأولى مع زميل له حين كان تلميذاً في المدرسة، وكان معجباً برسم وشكل الخط باللغة العربية، وتعلّق قلبه بكتاب الله، وشعر برغبة شديدة في قراءته، لكن زميله أخبره بأنه مكتوب باللغة العربية التي لا يعرفها أو يتقنها، وعندها قرر تعلّم العربية لقراءة القرآن. وأبدى رغبته في الانتقال من مدرسته إلى معهد لتحفيظ كتاب الله عندما كان عمره 16 عاماً.

رحلة حفظ القرآن

ويقول أوينام: خلال سنتين، تمكنت من حفظ كتاب الله حتى سورة يس، وشاركت في المسابقات القرآنية المحلية، وفزت بعدد من الجوائز، وها أنا أشارك في جائزة دبي الدولية للقرآن، وهي مسابقة لها وزن كبير وصيت واسع في بلادنا، والجميع يتنافس للفوز بالمركز الأول في المسابقة المحلية حتى يترشح للمشاركة فيها، وأنا سعيد بما وصلت إليه من تمثيل بلدي وزيارة دبي والمشاركة في أكبر مسابقة قرآنية عالمية رغم الظروف الصعبة التي واجهتني.

وتابع أوينام: الإرادة والعزيمة جعلاني أصبر وأصابر لحفظ كتاب الله وفهم معانيه، وقد حظيت هذه السنة بفرصة المشاركة في المسابقة المحلية التي ينتظرها الكثير من حفظة كتاب الله في بلادي من أجل أن يشارك الفائز بها في المسابقة التي تقام في دبي، وقد بذلت أقصى جهدي لأفوز وآتي إلى هنا وأشارك في هذه المسابقة.

وشهدت فعاليات اليوم الثامن لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 27 تنافساً قوياً شريفاً للفوز بالمراكز الأولى بين 7 متسابقين وبمتابعة جماهيرية في قاعة الفعاليات بندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر بدبي.

وتسابق في الحفظ أمام لجنة تحكيم المسابقة الى جانب ممثل توغو، كل من: ناجي عطية بن سليمان من ليبيا، سليمان عمر علي من تنزانيا، عبدالرحمن علاء مصري من فلسطين، أسامة زونجو من بوركينا فاسو، شيخ تيجان صالح امبي من غامبيا، ومحمد خان من ترينيداد وتوباجو.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز