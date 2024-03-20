محمد الشرقي يؤكد أهمية تسليط الضوء على الحضارة الإسلامية وفهم التاريخ

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية طرح مختلف المواضيع الثقافية والاجتماعية المرتبطة بأفراد المجتمع، وتسليط الضوء على ملامح الحضارة الإسلامية، وفهم التاريخ وتعريف الأجيال به.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، المحاضرة التي قدمها الكاتب والإعلامي عوض بن حاسوم الدرمكي، بعنوان ((قرطبة عاصمة الدنيا))، ضمن جلسات ((مجلس محمد بن حمد الشرقي)) في الموسم الرمضاني لهذا العام، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سموه إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبادرات الثقافية التي تسهم في نشر المعرفة في جميع مجالاتها، وتعزيز وعي أفراد المجتمع عامة، والشباب خاصة، تجاه حاضرهم وماضيهم، وفهم مكونات هويتهم الثقافية والاجتماعية، إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة تجاه تطوير قطاع الثقافة، وتعزيز مؤشراتها التنافسية على جميع الأصعدة.

وتناولت المحاضرة في محاورها، التاريخ العريق لمدينة قرطبة ((عاصمة الحكم في الأندلس))، والتي كانت من أهم المراكز السياسية والثقافية الأكثر أهمية في العالم، والحديث عن عصر الازدهار والحضارة الإسلامية فيها، وفترة حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر لها، ثم سقوطها.

كما سرد المحاضر قصة الأندلس وتاريخها، وقصصها التي بقيت حتى اليوم شاهدةً على أمجاد العرب المسلمين وعلومهم، وازدهار تاريخهم على امتداد ثمانية قرون. حضر المحاضرة عدد من المديرين والمسؤولين والشباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز