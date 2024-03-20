حامد بن زايد يكرّم أكاديمياً في جامعة خليفة

أشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالإنجازات المتميزة التي حققها الدكتور محمد رامي المعري في مجال علم الفلك، عقب تسمية كويكب باسمه.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، الدكتور محمد المعري، مدير مركز علوم الفضاء والكواكب والأستاذ المشارك في قسم علوم الأرض في جامعة خليفة، وذلك على هامش ((يوم البحوث والابتكار 2024)) الذي نظمته الجامعة مؤخراً.

وكان الاتحاد الفلكي الدولي قد أعلن تكريم الدكتور محمد المعري، وأعاد تسمية الكويكب ((سي زد 2002)) إلى ((المعري 357148))، وهو ما مثل لحظة تاريخية في سجل إنجازات جامعة خليفة وقطاع الفضاء في الدولة.

وتقديراً لهذا الإنجاز المرموق، وجه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بتخصيص غلاف الإصدار الثالث من مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا العلمية لإبراز إنجاز الدكتور محمد رامي المعري، حيث يتضمن العدد الذي يحمل عنوان ((الابتكارات التكنولوجية في الفضاء)) سرداً من قبل الدكتور محمد المعري عن تكوين النظام الشمسي وكواكبه مع تسليط الضوء على إنجازاته.

وتُعنى مجلة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتوجهات والابتكارات والأخبار العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول التطورات العلمية والتكنولوجية المهمة التي تشكل عالمنا اليوم.

ويركز الإصدار الأخير من المجلة على التحديات والتطورات في مجال استكشاف الفضاء، ويسلط الضوء على التكنولوجيا والمواد والبحوث التي تدفع عجلة التقدم، حيث يبحث في آلية الاستفادة من الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد الأخرى في التغلب على المشكلات المتعلقة بالفضاء.

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