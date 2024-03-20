إنجاز بحثي تاريخي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» في إدارة النفايات

قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حققت إنجازاً بحثياً عالمياً تاريخياً فيما يتعلق بإدارة النفايات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة. جاء ذلك خلال زيارة معاليها الشركة للاطلاع على التقدم في أعمال إنشاء مصنع تجريبي لتحويل بقايا البوكسيت إلى تربة مصنعة.

وأضافت معاليها: ((سررت بالاطلاع على التقدم في بناء المصنع التجريبي لتحويل بقايا البوكسيت، حيث تعتبر الحلول المبتكرة ركيزة أساسية في مواجهة التحديات البيئية حول العالم، وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى الشركات الإماراتية الرائدة التي تؤدي دوراً رئيسياً في ابتكار هذه الحلول والإنجازات)).

وتعليقاً على هذه الزيارة، قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: ((تطمح الشركة على المدى الطويل لتحويل وإعادة تدوير النفايات الصناعية وعدم توجيهها إلى المكبات، ونفخر بالتقدم العلمي الذي حققناه في هذا الصدد، حيث تعتبر بقايا البوكسيت من أكبر تحديات قطاع الألمنيوم. وأتطلع لبدء الإنتاج الصناعي لتربتنا المستدامة من أجل غد أفضل)).

تحد عالمي

وتمثل بقايا البوكسيت، وهي منتج ثانوي لعملية تكرير الألومينا، تحدياً عالمياً في إدارة النفايات منذ فجر صناعة الألمنيوم قبل أكثر من قرن. وتنتج صناعة الألمنيوم حوالي 150 مليون طن من بقايا البوكسيت في جميع أنحاء العالم كل عام ولا يتم استخدام سوى أقل من 2% منها حالياً وفقاً لخبراء القطاع. وعلى مدار حوالي عشر سنوات من البحث والتطوير العلمي، قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير عمليات خاصة لإعادة استخدام بقايا البوكسيت وتدويرها.

ويعتمد المصنع على تقنيات لتحويل بقايا البوكسيت الكاوية إلى مادة خام غير ضارة بالبيئة في غضون ساعات، على عكس عملية التحلل الطبيعية التي تمتد لسنوات طويلة. وتستخدم بقايا البوكسيت المعالجة كمكون رئيسي للتربة المصنّعة، وتطلق عليها الإمارات العالمية للألمنيوم الاسم التجاري ((تربة)).

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