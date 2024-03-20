Thursday, 21 March 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرق دبي تستكمل أعمال حلول مرورية في حتا وعود المطينة 1 والصفوح 1

3/20/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استكملت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الحلول المرورية في منطقة حتا وعود المطينة 1 والصفوح 1، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التحسينية والتطويرية في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي للعام 2024، والتي تسهم بدورها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض الازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة.

وقال حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: تسعى الهيئة إلى الاستثمار في عمليات التطوير في قطاع البنية التحتية على مستوى الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواكبة التطور العمراني والطفرة التنموية التي تشهدها دبي، ويتم ذلك عبر تنفيذ مجموعة من الحلول والتحسينات المرورية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مستخدمي الطريق، لضمان انسيابية حركة المركبات وسلامة مرتادي الطرق.

وأضاف البنا: يأتي تنفيذ التحسينات في حتا، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشاريع والمبادرات التطويرية بالمنطقة، حيث استكملت الهيئة أعمال إنشاء دوار سوق حتا الواقع على شارع دبي - حتا، لتحقيق انسيابية حركتي الدخول والخروج للمركبات من وإلى سوق حتا، وبالتالي تقليل زمن الوصول إليه بنسبة 60 %، كما أنهت الهيئة أعمال تنفيذ حركة الالتفاف للخلف (U- Turn) على شارع دبي حتا بالقرب من وادي هب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108003061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث