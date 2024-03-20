طرق دبي تستكمل أعمال حلول مرورية في حتا وعود المطينة 1 والصفوح 1

استكملت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الحلول المرورية في منطقة حتا وعود المطينة 1 والصفوح 1، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التحسينية والتطويرية في عدد من المواقع الحيوية بإمارة دبي للعام 2024، والتي تسهم بدورها في رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض الازدحام المروري، ورفع مستوى السلامة.

وقال حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: تسعى الهيئة إلى الاستثمار في عمليات التطوير في قطاع البنية التحتية على مستوى الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مواكبة التطور العمراني والطفرة التنموية التي تشهدها دبي، ويتم ذلك عبر تنفيذ مجموعة من الحلول والتحسينات المرورية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مستخدمي الطريق، لضمان انسيابية حركة المركبات وسلامة مرتادي الطرق.

وأضاف البنا: يأتي تنفيذ التحسينات في حتا، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشاريع والمبادرات التطويرية بالمنطقة، حيث استكملت الهيئة أعمال إنشاء دوار سوق حتا الواقع على شارع دبي - حتا، لتحقيق انسيابية حركتي الدخول والخروج للمركبات من وإلى سوق حتا، وبالتالي تقليل زمن الوصول إليه بنسبة 60 %، كما أنهت الهيئة أعمال تنفيذ حركة الالتفاف للخلف (U- Turn) على شارع دبي حتا بالقرب من وادي هب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز