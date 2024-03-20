حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أسست لدبي نهجاً اقتصادياً طموحاً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النجاحات المتحققة لاقتصاد دبي ضمن مختلف قطاعاته تعزز الثقة في مستقبله وما ينتظره من فرص جديدة من النمو والازدهار بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أسس لدبي نهجاً اقتصادياً طموحاً يرتكز في صلبه على نموذج فريد للشراكة مع القطاع الخاص، ويقوم على استشراف الفرص وفتح المجال رحباً أمام الجميع للاستفادة منها وتنميتها بما يعود بالنفع على طرفي هذه الشراكة ويأخذ بهما إلى مراتب أعلى من النجاح.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، المهنئين بشهر رمضان المبارك من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين والتجار ورواد الأعمال والمستثمرين، وذلك في مجلس سموه في منطقة ند الشبا بدبي.

مسيرة التنمية

وخلال تجاذبه الحديث مع الحضور، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ترابط المجتمع الإماراتي والقيم الأصيلة التي تجمع أفراده تحت قيادة حكيمة لا تدخر جهداً في سبيل إسعاده، كما نوه سموه بدور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دبي، في ضوء الأسس القوية التي انطلقت منها تلك الشراكة التي تحرص القيادة الرشيدة على إحاطتها بكافة أسباب النجاح، وفي سياق المستهدفات الكبيرة التي تضمنتها ((أجندة دبي الاقتصادية D33))، وقال سموه: ((الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسها راسخ ومستقبلها في ازدهار... حريصون على التواصل الدائم مع شركائنا ونرحب دائماً باقتراحاتهم ونصغي باهتمام لما يقدمون من أفكار.. ولا نتأخر في تنفيذ أفضلها وما يتوافق منها مع مستهدفاتنا الاقتصادية)).

نتائج قوية

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنتائج القطاعية القوية والتي تمثل شهادة مباشرة على مدى الثقة التي تتمتع بها دبي في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية، لافتاً سموه إلى الأهداف الكبيرة التي حددتها دبي ولخصتها أجندتها الاقتصادية للعقد المقبل، لاسيما على صعيد الحركة التجارية، وقال سموه: اقتصاد دبي في تقدّم ونماء... والنتائج القوية لقطاع التجارة تؤكد ريادة دبي كمحور للتجارة العالمية... لدينا مستهدفات طموحة لقطاع التجارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية.. نملك البنية التحتية اللازمة ونعوّل على دور تجار دبي في اختصار الزمن نحو تحقيقها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة أمس على حساب سموه في منصة ((إكس)): ((أثناء استقبال عدد من رجال الأعمال والأعيان والمسؤولين في دبي على إفطار رمضان.. عائلتنا واحدة.. قيمنا مشتركة.. محبتنا دائمة.. ومجتمعنا مترابط.. نسأل الله أن يديم الخير علينا وعلى بلادنا)).

اهتمام خاص

من جانبهم، أعرب الحضور عن عميق تقديرهم للدعم الكبير الذي تحيط به القيادة الرشيدة مختلف قطاعات الأعمال، وما توليه من اهتمام خاص لقطاع التجارة لارتباطه التاريخي بتطور إمارة دبي وازدهارها كمركز رئيسي للمال والأعمال في المنطقة، بل كأحد أهم مراكز الأعمال على مستوى العالم، واعتزازهم بما يلقونه في دبي من دعم وتشجيع مستمرين ومقرونين بخطوات عملية وجهود حثيثة هدفها جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن ينعم على دبي ودولة الإمارات بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وشعبها الكريم بالخير واليُمن والبركات.

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