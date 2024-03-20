الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

يواصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن كبار المسؤولين والوفود الرسمية ممثلي الجمعيات والمجالس والمؤسسات التعليمية، ورجال الأعمال ورجال الدين وأعيان البلاد والمواطنين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، مساء أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، عدداً من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما استقبل سموه، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، جموع المهنئين بالشهر الفضيل.

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