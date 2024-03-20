رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قيس سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية الشقيقة.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي في منصة ((إكس)): ((أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد ((النيروز))، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار)).

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار)).

محمد بن زايد ومحمد بن راشد مهنئين المحتفلين بعيد النيروز: نتمنى أن تنعم الشعوب بالخير والسلام

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