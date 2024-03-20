«محمد بن راشد لإعداد القادة» يدرّب منتسبي «قيادات دبي الاقتصادية»

ضمن برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ورش عمل تدريبية لمنتسبي البرنامج، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية.

واستهدفت ورش العمل تعريف المنتسبين بالبرنامج ومساره التدريبي ومساقاته ومخرجاته المتوقعة، والتي تترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومفاهيمه حول القيادة ودور القيادات من كافة القطاعات في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد العالمي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى جانب تعزيز العلاقات وترسيخ أسس التواصل بين المنتسبين.

مهارات حيوية

وشارك عدد من المسؤولين خبراتهم في العمل الحكومي مع منتسبي البرنامج البالغ عددهم 28 منتسباً، بهدف إكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل، واستشراف الفرص في القطاعات الاقتصادية والقدرة على تحليلها ووضع تصورات وسيناريوهات تسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية في الاقتصاد العالمي.

شركاء

وتم تنظيم الورش بالتعاون مع شركاء محليين من القطاعين الحكومي والخاص، وهم: غُرف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، كما تم تنظيمها بالتعاون مع شركاء عالميين منهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ومنظمة القادة العالميون، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجامعة كامبريدج، و((إيكونوميست إمباكت))، وشركة ((ايكونوميتريكس)).

وتضمنت الورش التدريبية عدداً من المحاور الرئيسية، وهي: الفرص الاقتصادية والتنافسية، وقيادة التغيير والابتكار، والحوكمة الاقتصادية، وفن التفاوض واتخاذ القرارات، وفن التعامل مع وسائل الإعلام.

وبحثت إحدى الورش التي حملت عنوان ((خصائص القدرة التنافسية)) وأشرف عليها عدد من الخبراء والمتخصصين، سمات القدرة التنافسية وآليات التفوق في جذب الاستثمارات، كما تناولت التوجهات العالمية الكبرى ودورها في تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي، والأثر الذي يتركه القادة المبدعون على مستقبل العالم.

الدرس الأول

وأشار عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في مداخلته خلال الورشة، إلى أن الدرس الأول الذي نستلهمه من القيادة الرشيدة ومسيرة إنجازات دبي هو أنه لا مستحيل مع العمل والإرادة، ولهذا، تعمل مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وفق نهج راسخ يرتكز على التخطيط والإعداد والتنفيذ للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية ورسم ملامح مستقبل دبي.

معايير فعالة

وتناولت ورشة بعنوان ((دور الدولة في القدرة التنافسية)) المقاييس والمعايير الفعالة التي تساعد قادة القطاعات على قراءة توجهات الاقتصاد العالمي وتتبعها وصياغة خطط مبتكرة على أساسها.

وتطرقت الورشة، التي أشرف عليها خبراء محليون ودوليون وأصحاب تجارب من القطاعين العام والخاص، إلى كيفية بناء إطار تنافسي لإمارة دبي على كافة المستويات، كما ناقشت المفاهيم الخاطئة التي رافقت مفهوم القدرة التنافسية في المدرسة الاقتصادية التقليدية.

تفكير تنافسي

وشهدت ورشة ((تطبيق التفكير التنافسي على مستقبل دبي))، مداخلة من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، حيث أكد أهمية البرنامج في تأهيل قيادات تمتلك القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية لإمارة دبي وبما يعزز موقعها الريادي ضمن الاقتصادات الأكثر مرونة ونمواً في العالم، ويحقق في الوقت نفسه مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

كما تناول لوتاه أهمية الربط بين العوامل المحلية والخارجية لنمو الشركات الاقتصادية الوطنية، وضرورة وجود آليات لقياس التجارب المحلية بالعالمية مع اتخاذ نموذج ناجح لتحديد سياسات النمو، معتبراً نمو الشركات الوطنية في الأسواق العالمية أولوية في جهود غرف دبي لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ومساعدته على النمو والتوسع وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وسلّط الخبراء المشاركون في الورشة الضوء على دور السياسات الضريبية في قيادة التنافسية الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين، كما بحثوا أسس بناء إطار لفهم وتحليل أجندة دبي الاقتصادية D33 من منظور التنافسية والأفكار المبتكرة.

كوادر وطنية

وشارك في ورش العمل منتسبو ((برنامج قيادات دبي الاقتصادية)) وهم: علي بن زايد الفلاسي، حسن محمد النهدي، فاطمة عبدالله الشيبة، محمد سليمان السويدي، راشد عتيق المري، أسماء هادي التاجر، محمد فهد لوتاه، بسمة سيف الشامسي، ماجد سعيد عبدالغفار، عبدالله راشد دعفوس المهيري، راشد محمد علي عبدالرحمن، أحمد وليد الصوالحي، هدى سبيل عبدالله، عالية السيد محمد الهاشمي، علي محمد القاسم، د.عبدالله محمد الغافري، أسماء عبدالله الحوسني، محمد حسين بالشالات، محمد خالد القاسم، سهيل نور الله حسن، مبارك راشد الدوسري، ميرة علي الشامسي، سالم سيف الشامسي، صنعاء علي محمد، عمار علي جبر، محمد أحمد الهاشمي، عمر عبدالعزيز محمد، راشد سلطان الفجير.

أفضل الخبرات

ويستهدف ((برنامج قيادات دبي الاقتصادية))، الذي يشرف عليه ((مركز محمد بن راشد لإعداد القادة))، إعداد كوادر وطنية من القطاعين العام والخاص، مؤهلة بأفضل الخبرات والمعارف مع التركيز على مهارات اقتصاد المستقبل.

ويركز البرنامج، الذي يستمر لمدة 9 أشهر، على تطوير 8 كفاءات اقتصادية وهي: الحوكمة الاقتصادية، وصحة الاقتصاد، والمتغيرات العالمية، والاستدامة والتوازن، والمؤشرات والتنافسية، والشراكات الاستراتيجية، والنمو الاقتصادي، والاستعداد للأزمات الاقتصادية.

وتستهدف منظومة برنامج قيادات دبي الاقتصادية تطوير ثماني كفاءات قيادية وهي: الاستشراف المستقبلي، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام، وخلق القيمة، والفضول والمرونة، والإنسان أولاً، والمواطنة العالمية، والتنوع والإشراك.

ويخضع منتسبو البرنامج لتدريبات عملية تستهدف صناعة قادة يمتلكون فكراً ريادياً ومهارات إدارية لابتكار حلول رائدة تستطيع ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

ويتضمّن البرنامج لقاءات وخلوات تجمع بين منتسبي البرنامج وشخصيات اقتصادية عالمية، حيث يوفر البرنامج منصة للحوار تتيح للقيادات الشابة الاستفادة من خبرات وتجارب ودروس نجاح هذه النماذج.

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