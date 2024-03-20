انخفاض أرباح عملاق البطاريات الصينية «كاتل»

تعرضت شركة ((كاتل)) الصينية؛ أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، لأول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ نحو عامين، في ظل تباطؤ نمو الطلب على المركبات الكهربائية، وتزايد حدة المنافسة.

ونشرت ((كاتل)) نتائجها المتباينة في تقرير إلى بورصة شنتشن الجمعة الماضي، حيث أظهرت، أيضاً، تسجيل إيرادات سنوية أقل من المتوقع، ولكن هامش الربح الإجمالي على تجارتها الأساسية في البطاريات لعام 2023 شهد تحسناً.

وتشكل نتائج المورّد لشركة ((تسلا))، الذي يتمركز في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، تحذيراً حول تأثير تراجع الطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات بالعالم.

وبحسب بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، فقد زادت مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية النقية والسيارات الهجينة القابلة للشحن في الصين بنسبة 36 % العام الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 96 % في عام 2022.

وبلغت إيرادات ((كاتل)) 401 مليار رنمينبي (56 مليار دولار) في 2023، بزيادة 22 % على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 411.1 مليار رنمينبي، حيث كان معدل نمو الإيرادات أبطأ كثيراً مقارنة بالنمو الهائل البالغ 152 % خلال عام 2022. في الوقت نفسه، تراجع صافي الدخل في الربع الرابع بنسبة 1.2 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 13 مليار رنمينبي، وهو أول انخفاض فصلي لأرباح شركة ((كاتل)) منذ الفترة بين شهري يناير ومارس من عام 2022.

ووفقاً لأبحاث شركة ((إس إن إي)) الكورية الجنوبية، استحوذت شركة ((كاتل)) على حصة قدرها 37 % من سوق بطاريات المركبات الكهربائية العالمية العام الماضي، بفارق 21 نقطة مئوية عن أكبر منافس لها، وهي شركة ((بي واي دي)) الصينية.

ومع ذلك، فإن طموحات ((كاتل)) العالمية تعرقلها التوترات الجيوسياسية. فخلال شهر ديسمبر، نفت الشركة اتهامات بأن وجودها في قاعدة عسكرية أمريكية يشكل ((تهديدات تجسس)). كما تثار شكوك حول مستقبل اتفاقية ترخيص بين ((كاتل)) وشركة ((فورد))، حيث تخطط الشركة الأمريكية لاستخدام تكنولوجيا الشركة الصينية في مصنع مقرر تنفيذه بولاية ميتشيجان، باستثمار قدره 3.5 مليارات دولار.

في غضون ذلك، انخفضت أسهم شركة ((كاتل)) بأكثر من 15 % على مدار الـ12 شهراً الماضية، وكان أكبر من الانخفاض بنسبة 9 % في السوق الصينية الرئيسية، ويأتي ذلك في وقت يواجه قطاع بطاريات الليثيوم أزمة القدرة الفائضة وضغوطاً لتقديم خصومات لمصنعي المركبات الكهربائية الذين تقطعت بهم السبل في حرب الأسعار بالصين.

ورغم الوضع السوقي المهيمن، واجهت ((كاتل)) صعوبات من المنافسين الأصغر الذين عرضوا منتجات بطارياتهم بسعر أقل العام الماضي. وبدورهم، قال محللو مورجان ستانلي إنه من المتوقع أن تجتاز الشركة فترة الركود، بتدفق نقدي قوي وزيادة وفورات الحجم.

إلى جانب ذلك، رفعت شركة الوساطة تصنيفها لشركة ((كاتل)) إلى ((القيمة المرتفعة)) من ((القيمة المتساوية)) في بداية هذا الشهر، مشيرة إلى تحسين كفاءة التكاليف وتهدئة المنافسة السعرية.

وبلغ صافي أرباح شركة كاتل للعام بأكمله 44 مليار رنمينبي، بارتفاع نسبته 44 % مقارنة بعام 2022. ووصل إجمالي هامش الربح لنشاط تجارتها الأساسي وهو تصنيع بطاريات الكهرباء إلى 22 % في عام 2023، بزيادة 5 نقاط مئوية عن العام السابق.

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