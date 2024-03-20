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«اقتصادية الشارقة» تنظم برنامجاً تدريبياً للضباط التجاريين

3/20/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، برنامجاً تدريبياً بعنوان ((مسرح الجريمة))، بمشاركة 33 موظفاً من الضباط التجاريين، واستهدف البرنامج توفير التدريب والتأهيل للضباط التجاريين لصقل مهاراتهم، وفق أحدث المعطيات التي تستهدف تعزيز قدرة المشاركين بأهمية الأدلة الناتجة عن مسرح الجريمة ورفع كفاءتهم الميدانية وتعريفهم بالإجراءات الفنية في معاينة مسرح الجريمة.

واستعرض البرنامج الذي عقد في مبنى الدائرة الرئيسي عدداً من المحاور، أبرزها التعريف بمسرح الجريمة، والآليات التي تعزز قدرة الضباط التجاريين على كشف ملابسات مسرح الجريمة، بهدف رفع إمكاناتهم في رصد المعلومات التي تهدد سلامة المجتمع، كما تضمن البرنامج آليات عمل فريق مسرح الجريمة وتعريفهم بالإجراءات الفنية في معاينة مسرح الجريمة، وذلك بهدف تعزيز وتأهيل كوادر الدائرة الرقابية على أسس مهنية وقانونية، ولتفعيل دورهم والارتقاء بالمستوى الفني والمهني لهم، والذي بدوره يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير آلية العمل، وتحسين الأداء، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة. ويتميز هذا البرنامج بالدمج بين التدريب العملي والنظري، بما يخدم تطوير قدرات الضباط التجاريين وتزويدهم بالمهارات الأساسية، لضمان أداء دورهم الرقابي بكفاءة عالية، الذي يعد المهمة الأساسية لهم.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تحرص من خلال خطتها الاستراتيجية على العمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفة بكل العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، التي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تتماشى مع رسالة الدائرة التي تهدف من خلالها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

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