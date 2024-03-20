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بيع 80 % من «كازا كانال» بـ2.5 مليار درهم

3/20/2024 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت ((إيه إتش إس العقارية))؛ الشركة المتخصصة في تطوير العقارات فائقة الفخامة في دبي، مبيعات قياسية وصلت إلى 2.5 مليار درهم، ما يعادل 80 % من وحدات مشروعها الأيقوني الجديد ((كازا كانال بتوقيع فندي كازا)).

يتميز المشروع بموقعه الحيوي عند قناة دبي المائية، مما جعله واحداً من أبرز المشاريع الجاذبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍّ سواء.

وفي هذا الشأن، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((إيه إتش إس العقارية)): ((نسعى من خلال مشروع ((كازا كانال)) إلى تعزيز أسلوب حياة الرفاهية في دبي، وتقديم وحدات فائقة الفخامة تجسد أفضل المعايير العالمية في المنازل الفاخرة.

تم بيع معظم وحدات المشروع، أي ما يشكل نحو 80 % منها بقيمة 2.5 مليار درهم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لتطوير المشروع 3.1 مليارات درهم، مما يؤكد فرادة المشروع من حيث الفخامة والتصميم والمزايا الاستثنائية التي سيوفرها للمشترين، وليكتب فصلاً جديداً من فصول النجاح في مسيرة الشركة)).

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