«إس آند بي»: 5 - 7 % النمو المتوقع لأسعار عقارات دبي العام الحالي

توقعت وكالة ((إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية)) أن تحقق أسعار العقارات في دبي زيادة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 % خلال كامل العام 2024، وذلك قبل أن يصل السعر إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدة أن إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ستعزز ثقة المستثمرين والاهتمام المتجدد بالعقارات في دبي.

وقالت تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة، خلال جلسة افتراضية عقدت أمس تحت عنوان ((GCC Corporate Outlook 2024))، إذا تحدثنا عن العقارات في منطقة الخليج فإن البلدان المختلفة تظهر ديناميكيات مختلفة، وقد مررنا ببضع سنوات من التقلبات النسبية في التصنيفات.

وأضافت ليسكوفا: ((في عام 2020، قمنا بتخفيض تصنيف جميع الشركات العقارية المصنفة باستثناء شركة واحدة، ولكن اعتباراً من (أمس الأربعاء)، عادت مستويات التصنيف إلى ما كانت عليه في عصر ما قبل فيروس كورونا، وبالنسبة لبعض الشركات، وخاصة المطورين المقيمين في دبي، فإن مستويات التصنيف أعلى مما كانت عليه قبل فيروس كورونا)).

وتابعت ليسكوفا: ((أعتقد أن ما يحرك القطاع العقاري في دبي اليوم والذي عززه بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية هو الطلب القوي للغاية من المشترين الدوليين والبيئة الكلية الداعمة للغاية في المنطقة معاً، بما في ذلك أسعار النفط المواتية)).

وذكرت ليسكوفا أن حكومة دبي اتخذت الكثير من المبادرات لدفع النمو السكاني، حيث تم إصدار أنواع تأشيرات جديدة، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بملكية الشركات، إلى جانب خطوات دبي الجدية التي اتخذتها لدعم وجذب الكفاءات والمبتكرين، فإن كل ذلك يجذب شركات جديدة، وخاصة شركات التكنولوجيا إلى الإمارة.

وأضافت أنه كان هناك نمو قوي لقطاع السياحة في الإمارة، ولا سيما بدفع من معرض إكسبو 2020 دبي والإدارة الجيدة للغاية لأزمة فيروس كورونا، وكل ذلك ساعد في دعم قطاعات الضيافة والتجزئة.

وأوضحت ليسكوفا: ((كما نعلم، فقد تم مؤخراً إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموع العمل المالي، لذلك نعتقد أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتعزز الاهتمام المتجدد بالعقارات في دبي)).

وقالت: ((ومع ذلك، نعتقد أن احتمالات التباطؤ الدوري قد زادت، وذلك لأن الأسعار تجاوزت مستوى الذروة السابق في عام 2014، وهناك الكثير من المشاريع الجديدة، إذا حكمنا من خلال أرقام 2024 المبكرة في يناير وفبراير، فإن وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة لم تتباطأ)).

وأضافت: ((إذن ما نتوقعه لهذا العام هو التباطؤ التدريجي في ارتفاع الأسعار، وعلى أساس عام كامل، نتوقع زيادة في الأسعار بنسبة 5 إلى 7 % قبل أن يصل السعر إلى مرحلة الاستقرار، ومن الآن فصاعداً نتوقع سيناريو معتدلاً لتصحيح الأسعار)).

وتابعت: ((ما رأيناه على مدار السنوات القليلة الماضية من المطورين الذين أبلغوا عن مبيعات مسبقة قياسية بالفعل، فقد تمكنوا من تحسين توليد التدفق النقدي بشكل كبير، بينما استخدمت عمليات التمويل الجديد في استمرار عمليات البناء وإطلاق المشاريع، والآن، ونتيجة للأداء الجيد للغاية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراكمت لديهم أرصدة نقدية كبيرة واستخدم الكثير منهم هذه الأموال النقدية الزائدة لسدادها، لذلك نعتقد بشكل أساسي أنهم في وضع جيد جداً الآن)).

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