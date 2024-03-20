المملكة المتحدة تسعى إلى خفض تكلفة حوسبة الذكاء الاصطناعي 1000 مرة

برنامج بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني للعثور على بدائل أرخص

أطلقت وكالة أبحاث بريطانية، تم إنشاؤها لتمويل المشاريع ذات المخاطر العالية والمكافآت العالية، برنامجاً بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى خفض تكلفة حوسبة الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى حكومة المملكة المتحدة إلى تأمين دور ريادي في هذه التقنية سريعة التطور.

وسيعمل البرنامج الأول لوكالة الأبحاث المتقدمة، والاختراع المسمى ((توسيع نطاق الحوسبة))، على إيجاد بدائل أرخص وأقل استهلاكاً للطاقة في البنية التحتية الرقمية عالية التكلفة القائمة على السيليكون، والتي تعمل عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي حالياً، ما يقلل التكاليف بأكثر من ألف مرة.

وقال إيلان جور الرئيس التنفيذي لوكالة الأبحاث المتقدمة والاختراع: ((في حالة النجاح، سيتجاوز هذا البرنامج حدود قوة الحوسبة وكفاءتها الحالية بشكل كبير، ويمهد الطريق لذكاء اصطناعي آمن ومرن، ويمكن الوصول إليه عالمياً)).

وخصصت الحكومة البريطانية 800 مليون جنيه إسترليني للوكالة، لإجراء رهانات قوية على الإنجازات المحتملة التي لن تمولها هيئات البحوث العامة القائمة.

ويلعب مديرو برامج الوكالة الثمانية، الذين تم تعيينهم العام الماضي، دوراً حاسماً في تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.

يتولى إدارة مشروع الذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه مؤخراً، سوراج براهمافار، الذي انضم إلى وكالة الأبحاث والابتكار المتقدمة، قادماً من الولايات المتحدة، حيث كان يعمل كبير خبراء التقنية في شركة ((سينك كمبيوتينغ))، وهي شركة منبثقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ستعمل هذه المبادرة البحثية على الاستفادة من الطريقة التي تقوم بها طبيعة الدماغ البشري بالحساب، وقد يتطلب ذلك تجاوز العمليات الرقمية، والدمج بين الذاكرة والحساب.

وقال براهمافار إن الوكالة ستدرس العروض المقدمة، أياً كان نوع الجهاز، وتشمل الاستفادة بشكل أفضل من السيليكون أو أشباه الموصلات الأخرى، إضافة إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي على مواد بيولوجية.

سيُقاس هدف خفض التكلفة بمقدار ألف ضعف، بناء على معايير الصناعة القياسية، وستتم دعوة الباحثين من مجموعة متنوعة من التخصصات والقطاعات والمؤسسات، بما في ذلك الجامعات والشركات الناشئة والشركات الكبرى والمختبرات العامة، لتقديم طلبات للحصول على التمويل.

وقال براهمافار: ((نحن نمتلك فرصة فريدة لكسر الحواجز المؤسسية، ونسعى لجمع خبرات علماء المواد والبيولوجيين وخبراء الأجهزة ومهندسي الكهرباء، وغيرهم، لدفع التقدم في اتجاهات جديدة)).

وفي السياق ذاته، قال توماس لازكاوسكاس، مهندس أبحاث البرمجيات الرئيس في معهد آلان تورينج، المعهد الوطني البريطاني لعلوم البيانات، إن ((نهج برنامج الوكالة هو تحدي نماذج الحوسبة التقليدية، ونأمل أن يبشر ذلك بحقبة جديدة من تطوير ذكاء اصطناعي مستدام اقتصادياً وبيئياً)).

وأضاف لازكاوسكاس، الذي لا يشارك في هذا البرنامج: ((هذا بالتالي يمكن أن يجعل أبحاث الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق أوسع، وليس فقط للمؤسسات الأكثر تمويلاً)).

وتتوقع الوكالة إطلاق مبادرات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشير اهتمامات المديرين إلى أن المجالات التي سيتم تغطيتها ستشمل سلامة الذكاء الاصطناعي، وهندسة المصانع، والتحكم في المناخ والطقس، والتفاعل مع العقل البشري، وأجسام أكثر ذكاءً للروبوتات.

وقال جور إن الخطط الأولية للوكالة قد ((لاقت ترحيباً كبيراً وحماساً)) مع انتشار أنباء عنها في أوساط المجتمعات البحثية البريطانية. وتابع: ((لقد كان الحماس والمشاركة لمساعدتنا في تشكيل برامجنا، والتأكد من أننا ندفع حدود ما هو ممكن، كانت مصدر إلهام)).

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