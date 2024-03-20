تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى منذ 2021

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021، ما سوف يؤدي لإبقاء البنك المركزي على مسار خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وأظهرت أرقام رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ بأقل من المتوقع عند 3.4 % على أساس سنوي في فبراير من 4 % في يناير.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس بنسبة 0.6 %، ليعود إلى المنطقة الإيجابية بعد قراءة 0.6- % في يناير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تضخماً سنوياً قدره 3.5 % لشهر فبراير، وشهرياً 0.7 %، وفقاً لبيانات LSEG.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني القول، أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.4 % في فبراير الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وكان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 4 % خلال يناير الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أكبر المساهمات الهبوطية جاءت من الأغذية والمطاعم والمقاهي، في حين أن أكبر الضغط الصعودي جاء من الإسكان والوقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 5 % على أساس سنوي في فبراير، بتباطؤ من 7 % في يناير، وهو أدنى معدل سنوي منذ يناير 2022.

وأضاف المكتب: ((انخفض المعدل للشهر الحادي عشر على التوالي من أعلى مستوى له مؤخراً عند 19.2 % في مارس 2023، وهو أعلى معدل سنوي شوهد منذ أكثر من 45 عاماً)).

وكان محافظ البنك المركزي اندرو بايلي، قد أشار إلى أنه يحتاج إلى رؤية مزيد من الأدلة على تراجع الضغوط السعرية إلى الهدف المحدد وهو 2 % قبل أن يقرر خفض معدلات الفائدة.

ومن المتوقع أن يبقى المسؤولون على معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً عند 5.25 % في اجتماع اليوم.

مع اقتراب التضخم من هدفه وتباطؤ سوق العمل بدأ الخبراء بتقليص رهاناتهم بشأن خفض معدلات الفائدة، حيث تسود التوقعات أن يبقي بنك إنجلترا مستويات الفائدة عند 5.25% خلال اجتماع اليوم.

وذكر استطلاع أجرته City AM أن 61% من الاقتصاديين يتوقعون أن تبدأ أولى عمليات الخفض في يونيو المقبل، في حين توقع 9% أن يكون الخفض في شهر مايو، ورجح 62% من الخبراء أن يكون الخفض في شهر أغسطس.. ومع ذلك فإن بنك إنجلترا يراقب مختلف البيانات المتعلقة بالتضخم الذي يمضي بمسار هبوطي ونمو الضعيف وسوق العمل الذي سجل ارتفاعاً في معدل البطالة، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).

الإشارات المتضاربة حول الاقتصاد البريطاني تعني أن بنك إنجلترا من المرجح أن يستمر في التحرك بحذر والتوقعات الآن أن يبقى في حالة انتظار بيانات أقوى بشأن السيطرة على التضخم، وحتى ذلك الحين فإن معدلات الفائدة ستبقى بمستويات مرتفعة.

ويرى 48% من الاقتصاديين أن يخفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة 3 مرات في عام 2024 في حين يرى 30% من الخبراء إمكانية حدوث أربع تخفيضات في هذا العام ويعتقد 9% منهم حدوث 5 تخفيضات ويرجح خبراء في معهد الشؤون الاقتصادية أن مستوى 4% لمعدلات الفائدة سيكون جيداً على المدى الطويل ويتسق بشكل عام معدل التضخم عند 2% ونمو بالنسبة ذاتها في الاقتصاد الحقيقي.

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