7000 شركة بريطانية مهددة بالإفلاس كل 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفاع التكاليف مع بقاء معدلات الفائدة بالمستويات الحالية البالغة 5.25% من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الشركات البريطانية التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي في إنجلترا وويلز، حيث زادت بنسبة 17% قياساً بفبراير 2023 وبلغت أكثر من 2100 شركة وفقاً لخدمة الإعسار، وهي وكالة حكومية متخصصة.
من جانبه توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن نحو 7 آلاف شركة مهددة بالإفلاس، شركة كل ثلاثة أشهر في 2024، خاصة في قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة، حيث دفعت أكثر من مليون شركة صغيرة فواتير طاقة أعلى بكثير من معدلات السوق، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).
بدأت الصعوبات عملياً على الشركات البريطانية قبل عام من الآن عندما رفعت الحكومة الدعم الموجه لأسعار الطاقة، مما اضطرها لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مرتفعة، وكانت النتيجة أن ارتفعت حالات الإفلاس لأعلى مستوى خلال 30 عاماً، والخشية الآن أن تستمر حالات الإعسار مع استمرار الضغوطات على الشركات.
وذكرت Creditsafe، وهي وكالة متخصصة بائتمان الشركات، أن 30199 شركة شاركت في نوع ما من إجراءات الإعسار في 2023، وهو رقم أعلى بنسبة 52% قياساً بعام 2021.
بالمقابل أظهرت الأرقام ارتفاعاً سنوياً بنسبة 23% في حالات الإعسار الشخصي في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 11 شهراً.
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