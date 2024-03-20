7000 شركة بريطانية مهددة بالإفلاس كل 3 أشهر

ارتفاع التكاليف مع بقاء معدلات الفائدة بالمستويات الحالية البالغة 5.25% من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الشركات البريطانية التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي في إنجلترا وويلز، حيث زادت بنسبة 17% قياساً بفبراير 2023 وبلغت أكثر من 2100 شركة وفقاً لخدمة الإعسار، وهي وكالة حكومية متخصصة.

من جانبه توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن نحو 7 آلاف شركة مهددة بالإفلاس، شركة كل ثلاثة أشهر في 2024، خاصة في قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة، حيث دفعت أكثر من مليون شركة صغيرة فواتير طاقة أعلى بكثير من معدلات السوق، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).

بدأت الصعوبات عملياً على الشركات البريطانية قبل عام من الآن عندما رفعت الحكومة الدعم الموجه لأسعار الطاقة، مما اضطرها لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مرتفعة، وكانت النتيجة أن ارتفعت حالات الإفلاس لأعلى مستوى خلال 30 عاماً، والخشية الآن أن تستمر حالات الإعسار مع استمرار الضغوطات على الشركات.

وذكرت Creditsafe، وهي وكالة متخصصة بائتمان الشركات، أن 30199 شركة شاركت في نوع ما من إجراءات الإعسار في 2023، وهو رقم أعلى بنسبة 52% قياساً بعام 2021.

بالمقابل أظهرت الأرقام ارتفاعاً سنوياً بنسبة 23% في حالات الإعسار الشخصي في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 11 شهراً.

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