«الأنصاري» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 300 مليون درهم للنصف الثاني

عقدت ((الأنصاري للخدمات المالية))، اجتماع الجمعية العمومية السنوية في فندق شيراتون مول الإمارات بدبي، للموافقة على القرارات التي تختص بالجمعية العمومية السنوية للشركة بالنظر فيها واتخاذها.

4 فلوس للسهم

فقد وافق مساهمو الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقوا على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 300 مليون درهم (بواقع 4 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2023 إلى 600 مليون درهم، وكذلك قد تمت الموافقة على بعض السياسات الخاصة بالشركة والمتعلقة بكل من، (أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة، (ب) توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، و(ج) المسؤولية المجتمعية للشركة، وتخصيص نسبة 2 % من صافي أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع.

وتتماشى سياسة توزيع الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام، والتي التزمت فيها الشركة بدفع أرباح إجمالية قدرها 600 مليون درهم لعام 2023، وكذلك مع سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة بالجمعية العمومية السنوية.

القيمة طويلة الأمد

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة ((الأنصاري للخدمات المالية)): ((يظهر الأداء المالي والتشغيلي الذي قدمته ((الأنصاري للخدمات المالية)) في عام 2023 قوة نموذج أعمالنا. نحن فخورون بالإعلان عن أن مبادراتنا الاستراتيجية للنمو وتفانينا في الابتكار قد أسفرا عن نقلات نوعية، ما أتاح تعزيز القيمة الطويلة الأمد للمستثمرين. وقد تمكنت الأنصاري للخدمات المالية بفضل العمل الجاد والتفاني من فريقنا ودعم مستثمرينا المستمر في الحفاظ على استقرارها وتعزيز ريادتها في قطاع الخدمات المالية من خلال تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار والحفاظ على النمو المستدام)).

وقد أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية مسبقاً عن أداء مرن للسنة المالية 2023، حيث شهدت أداءً تشغيلياً جيداً، فقد نجحت الشركة في تنفيذ أغلب استراتيجيتها.

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