70 % من شركات سوق أبوظبي العالمي تتوقع زيادة الموظفين

قدّم استطلاع للرأي تم إجراؤه حديثاً بين أعضاء مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، رؤية للتوقعات الواعدة لسوق أبوظبي العالمي في عام 2024، حيث توقعت 70,81 % من الشركات، زيادة أعداد القوى العاملة لديها في سوق أبوظبي العالمي خلال عام 2024، في حين تتوقع 29,93 % من الشركات زيادات كبيرة، وتخطط 40,88 % منها لتسجيل معدلات نمو معتدلة في التوظيف.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى قوة مسار نمو العديد من قطاعات السوق، ومن بينها قطاع إدارة الأصول الذي حاز على الحصة الأعلى من التصويت، حيث أعرب 18,56 % من المشاركين عن إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، وتلاه كل من قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17,08 %، وقطاعات الأصول الرقمية والبلوك تشين وتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بنسبة 16,83 % وذلك بحسب إفادات المشاركين في الاستطلاع.

وسلّطت نتائج الاستطلاع الضوء على السمات الفريدة التي عززت جاذبية سوق أبوظبي العالمي كمركز للأعمال، حيث أشار 21,35 % من المشاركين إلى قوة البيئة التنظيمية، باعتبارها حجر الأساس الذي يعزز الميزة التنافسية لسوق أبوظبي العالمي. كما تحدث 19,66 % من المشاركين في الاستطلاع عن أهمية الموقع الاستراتيجي للسوق، بما يؤكد دور سوق أبوظبي العالمي كبوابة استراتيجية تتيح الاستفادة من قدرات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة الأوسع.

كما تمت الإشارة إلى فرص التواصل المتعددة بنسبة (17,04 %)، ونوعية الحياة الاستثنائية (14,98 %)، والتنوع المجتمعي (14,04 %)، باعتبارها نقاطاً قوة رئيسية تسهم في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة جذّابة للأعمال، بالإضافة إلى توافر الكوادر المحترفة، وهو ما أقره 11,24 % من المشاركين، ويؤكد قدرة السوق لاجتذاب وتعزيز الكوادر المهنية.

وتتعزز الثقة في سوق أبوظبي العالمي من خلال استعداد مجتمع الأعمال لتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى السوق، حيث أعرب 97,08 % عن استعدادهم للتوصية بسوق أبوظبي العالمي، من بينهم 71.53 % اختاروا ((من المحتمل جداً)) و25,55 % اختاروا ((من المحتمل)) أن يوصوا به. وتعكس هذه الأغلبية الكبيرة مدى الثقة القوية التي يحظى بها الإطار التنظيمي ذات المستوى العالمي المعمول به في السوق، فضلاً عن بنيته التحتية المتقدمة، وما يقدم من فرص أعمال استثنائية لمجتمع الأعمال العالمي.

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