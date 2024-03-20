10 مليارات مكاسب سوق دبي بدعم الأسهم القيادية

استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، وصعد مؤشر السوق بـ0.44% أو ما يعادل 18.6 نقطة، مسجلاً مستوى4291.37 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 10 مليارات درهم بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.96 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 735 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((الفردوس القابضة)) ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي المالي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 84 مليون درهم مرتفعاً 0.48% ليغلق عند 8.46 دراهم، تلاه ((إعمار للتطوير)) بسيولة 58.3 مليون درهم ليرتفع 3.2% مغلقاً عند 8.39 دراهم، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) بـ48.9 مليون درهم مرتفعاً 1.14% ليقفل عند 17.8 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بنك السلام- البحرين 3.9%، والاتحاد العقارية 3.9%، ودبي الإسلامي 0.17%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 62 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 169.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 107.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.11% إلى مستوى 9269.46 نقطة في تداولات أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 219.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه ((ألفا ظبي)) بنحو 68.4 مليون درهم وأقفل عند 15.96 درهم، ثم ((أبوظبي الأول)) جاذباً 57.9 مليون درهم ليقفل عند 13.34 درهم بارتفاع 0.15%.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((أسمنت الفجيرة 11.1%، و((الشارقة للأسمنت)) 10%، و((رأس الخيمة للأسمنت الأبيض)) 9.5%، و((إي سفن)) 3.5%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.48 مليار درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و404.1 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول على نحو 460.6 مليون سهم عبر تنفيذ 22.2 ألف صفقة.

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