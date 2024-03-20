ضربة قوية لنيوكاسل..الرباط الصليبي يُغيب بوتمان حتى نهاية العام

تعرّض نادي نيوكاسل الإنجليزي والمنتخب الهولندي لكرة القدم لضربة معنوية الأربعاء بعد تأكد غياب المدافع سفين بوتمان حتى نهاية العام الحالي جراء تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرّض ابن الـ 24 عامًا للاصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر سيتي 0-2 في ربع نهائي كأس إنجلترا السبت، ليفقد نيوكاسل آخر آماله لاحراز لقب هذا الموسم.

كذلك، سيغيب بوتمان عن صفوف المنتخب الهولندي في كأس أوروبا المقررة هذا الصيف في ألمانيا.

وأوضح نيوكاسل في بيان "سيخضع سفين بوتمان لجراحة الاسبوع المقبل بعدما تعرّض لاصابة في القدم أمام مانشستر سيتي".

وتابع البيان "أكدّ الفحص بأنّه تعرّض لاصابة في الرباط الصليبي ويتوقع أن يعود في مدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر. نتمنى لك التعافي الكامل والسريع، سفين".

واحتل نيوكاسل المدعوم سعوديا المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الموسم الماضي ليبلغ مسابقة دوري أبطال اوروبا للمرة الاولى منذ 20 عامًا. الا انّ فريق الـ "ماغبايز" ودّع من دور المجموعات في المسابقة القارية المرموقة، فيما يحتل حالياً المركز العاشر في بريميرليغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز