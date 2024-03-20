انعقاد عمومية اليد 28 أبريل المقبل

حدد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد الأحد الموافق 28 أبريل المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية الـ37 عن عام 2023 لاتحاد كرة اليد وسيتم تحديد مكان وتوقيت الاجتماع في وقت لاحق، ووجه اتحاد اليد برئاسة نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الدعوات لممثلي الـ17 نادياً لحضور الاجتماع المرتقب المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن،

التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية رقم 36، واعتماد التقرير الإداري والفني للاتحاد للموسم الرياضي السابق 2022 ـ 2023، واعتماد الحساب الختامي للاتحاد في نهاية عام 2023، وكذلك اعتماد برامج الاتحاد وأنشطته المستقبلية عن عام 2024، إضافة إلى الاقتراحات الواردة من الأندية الأعضاء في الموعد القانوني.

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