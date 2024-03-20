رمضان في روسيا.. تاريخ غني وفعاليات للحوار بين الأديان والتسامح

للإسلام في روسيا طعمه الخاص والمختلف، حيث إن المسلمين الروس يعيشون رمضان بكل تفاصيله وقدوم الشهر الفضيل يشعرهم بالغبطة والسرور ويتسم بتاريخ غني وتطور مستمر للتجربة الروسية الإسلامية.

تاريخ الإسلام في روسيا قديم ويعود إلى قرون مضت، حيث بدأت العَلاقة بين الإسلام وروسيا في القرون الوسطى وعرفت روسيا الإسلام بواسطة التجار والسفراء المسلمين، وفي عام 18 هـ، دخل الإسلام بلاد ما وراء القوقاز الشرقي“أذربيجان” وتم في عام 38 هـ فتح جميع بلاد القوقاز وانتشر فيها الإسلام بسرعة وتطورت البلدان الإسلامية في روسيا مع مرور الوقت، وشهدت تناميًا في الأعداد والتنظيم والممارسات الدينية فيما أصبحت روسيا عضوا مراقبا في منظمة المؤتمر الإسلامي .

وأصبح الإسلام ثاني أكبر ديانة في روسيا حيث يبلغ عددهم اليوم حوالي 26 مليونا أي 15% من من سكان روسيا فيما تشير التقديرات إلى أن المسلمين سيشكلون ثلث سكان روسيا عام 2050.

ويقطن معظم مسلمي روسيا في جمهوريات شمال القوقاز وجمهوريتي تتارستان وبشكيريا، إضافة إلى العاصمة موسكو ويتمتع المجتمع المسلم بحرّية ممارسة شعائرهم الدينية والمشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تنظم خلال الشهر الفضيل.

ويمارس المسلمون شعائرهم بحرية وتتوفر الأماكن المخصصة لتناول وجبة الإفطار في الأماكن العامة ويتم تنظيم فعاليات مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين لتعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة.

وتحتضن روسيا العديد من المساجد التاريخية والحديثة التي تعكس التنوع الثقافي والديني للمسلمين في البلاد، وتعد العاصمة موسكو التي لم تكن سوى مدينة صغيرة في القرن الـ12، وتحولت اليوم إلى إحدى أهم المدن الأوروبية بعمق تاريخي يمتد إلى أكثر من 850 عاما.. أكثر المدن ازدحاما في العالم، ففيها كثافة مسلمة تصل إلى مليونين ونصف المليون مسلم من بين 10 ملايين ونصف مليون نسمة يعيشون فيها، لذا فقد بات الإسلام جزءا لا يتجزأ من روسيا، إذ أن هناك مسلما من بين كل 4 أشخاص تراهم في الشارع، ويوجد في موسكو 6 مساجد كبيرة، إضافة إلى 20 مسجدا صغيرا في أنحاء متفرقة منها.

ويتميز شهر رمضان في روسيا بالعديد من العادات والتقاليد المميزة وتحظى المدن الروسية بتزيينات رمضانية جميلة وفعاليات مميزة، بالإضافة إلى قيام دار الإفتاء الاسلامي الروسي بأنشطة تخص رمضان، في مقدمتها إعداد قائمة بأسماء المحتاجين من كبار السن واليتامى والأرامل الذين تقدم لهم مساعدات نقدية وغذائية.

وتعد“خيمة رمضان في موسكو” من أهم مظاهر الشهر الفضيل، وهي تقام سنوياً منذ عام 2006 في حرم المسجد التذكاري بوكلونايا غورا وَسَط موسكو، وتستقبل أكثر من 45 ألف زائر خلال شهر رمضان المبارك، وتفتح الخيمة أبوابها لتقديم وجبات إفطار مجانية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية المكرسة للحوار بين الاديان و فرصة للتواصل والتعارف في جو يطبعه الود والحب والتسامح.

وتوجد في عموم المدن الروسية عامة وفي العاصمة موسكو خاصة اليوم الأسواق ومَحَالّ بيع الملابس النسائية الإسلامية، وتوجد أيضا مراكز لذبح المواشي وفقا للشريعة الإسلامية، وهناك مطاعم تقدم الطعام الحلال.