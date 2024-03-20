Thursday, 21 March 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة يهنئ هاتفياً فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا

3/20/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة فلاديمير بوتين هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس فلاديمير بوتين التوفيق في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة.. متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً في سبيل تعزيز علاقات البلدين وشراكتهما الاستراتيجية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ولكل ما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

من جانبه أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه روسيا وشعبها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات البلدين ودفع شراكتهما الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20032024000110011019ID1108003039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث