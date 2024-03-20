رئيس الدولة يهنئ هاتفياً فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة فلاديمير بوتين هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس فلاديمير بوتين التوفيق في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة.. متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً في سبيل تعزيز علاقات البلدين وشراكتهما الاستراتيجية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ولكل ما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

من جانبه أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه روسيا وشعبها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات البلدين ودفع شراكتهما الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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