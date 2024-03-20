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للمرة الخامسة.. الفيدرالي الأمريكي يُبقي الفائدة دون تغيير

3/20/2024 7:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 5.25 % و5.5 % وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001.

وهذه هي المرة الخامسة الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

كما حافظ المركزي الأمريكي على توقعاته بشأن معدل التضخم عند 2.4 % خلال العام الجاري، بينما رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6 %، من 2.4 % في توقعات سابقة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأمريكي قد حقق "تقدما كبيرا"، بحسب تعبيره، موضحا أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل توسعه بوتيرة قوية.

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