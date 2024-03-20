أعضاء الكونغرس الأمريكي يبدأون عطلة مدتها أسبوعان بدون اتفاق بشأن أوكرانيا

يستعد النواب الأمريكيون لمغادرة واشنطن لمدة أسبوعين من دون التصويت على دعم عسكري جديد لأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحافي عقده "الأربعاء"، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون إن هناك العديد من السيناريوهات قيد الدرس بشأن هذه المسألة المثيرة للخلاف، مثل فكرة تقديم قرض لكييف بدلا من الهبات أو استخدام أصول مجمدّة لأغنياء روس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده في حاجة ماسة إلى الدعم لتجديد مخزون الذخيرة، معرباً عن أمله أن تقر الولايات المتحدة حزمة بقيمة 60 مليار دولار تنتظر موافقة مجلس النواب.

لكن جونسون، حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاوم الضغوط للسماح بالتصويت على الحزمة التي تتضمن أيضا مساعدات لإسرائيل وتايوان.

وقال "الأربعاء" "نحن ندرس عدداً معينا من السبل" بدون أن يقدم أي جدول زمني أو تفاصيل في شأنه.

وفي نهاية الأسبوع، سيغادر أعضاء البرلمان في مجلسَي النواب والشيوخ واشنطن لعطلة مدتها أسبوعان بدون المصادقة على أموال جديدة، ولن يستأنفوا العمل قبل 8 أبريل.

وأكد النائب الديموقراطي آدم سميث أن مايك جونسون "يجب أن يتوقف عن تضييع وقتنا في سيناريوهات خيالية تمت مناقشتها بين الجمهوريين لكنها لن تتحقق أبدا. كلما طال الوقت، ارتفع عدد الضحايا الأوكرانيين".

ولم ترسل الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأول لأوكرانيا، أي مساعدة كبيرة لكييف منذ ديسمبر 2022.

وقال زيلينسكي "الاثنين" "من المهم جدا بالنسبة إلينا أن ينجز الكونغرس سريعا كل الاجراءات اللازمة ويتخذ قرارا نهائيا".

وكثف الرئيس الأوكراني رحلاته إلى واشنطن في الأشهر الأخيرة، لكن من دون جدوى.

وتعاني أوكرانيا التي أُنهكت بالحرب منذ عامين، وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية في مناطق عدة على الجبهة في شرق أوكرانيا.

ورغم ذلك، قدّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "المساعدات الأمريكية ستصل".

وأضاف "يتعلق الأمر بالثقة في قدرة الولايات المتحدة على دعم الدول التي تحترم القواعد والمبادئ نفسها التي تدافع عنها الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم".

لا تستبعد أوكرانيا الفكرة التي طرحها دونالد ترامب بتوفير هذا الدعم على شكل قروض وليس هبات، لكنها تقول إنها تحتاج إلى تفاصيل إضافية.

في الواقع، يعارض الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، المصادقة على مساعدات جديدة لكييف، مبررا ذلك بأن على الولايات المتحدة أن "تتوقف عن تقديم الأموال بدون أمل في استردادها".

ويؤكّد أنه في حال إعادة انتخابه، سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا "خلال 24 ساعة" من دون أن يوضح كيف سيقوم بذلك.

وطلب الرئيس الديموقراطي جو بايدن، المرشح أيضا لانتخابات نوفمبر، من الكونغرس الأمريكي مجددا خلال خطاب رسمي في 7 مارس، الإفراج عن هذه المساعدات.

وفي سياق الانتخابات الرئاسية، تحولت هذه المسألة إلى مواجهة حقيقية بين المرشحَين اللذين سيتواجهان في 5 نوفمبر.

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