تفاؤل أمريكي بقرب التوصل إلى «تهدئة» في غزة

يرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة بات قريباً، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية (السادسة منذ بدء الحرب) إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب. وأوضح بلينكن في تصريحات لقناة ((العربية الحدث)) أن واشنطن طرحت بدائل لعملية إسرائيل في رفح، لافتاً إلى أنه سيناقشها مع الإسرائيليين في واشنطن الأسبوع المقبل.

ووصل بلينكن إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول آخر التطورات في غزة والوضع في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن سيزور إسرائيل غداً الجمعة، في تمديد لجولته في الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة بلينكن للسعودية ضمن جولة له تشمل أيضاً مصر لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل محادثات تجري حول التهدئة في غزة، من دون أن يعلن الوسطاء عن تحقيق أي تقدم، في حين جددت إسرائيل تأكيدها بأنها ستجتاح مدينة رفح برياً.

وأعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أمس، أن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة بشأن إرساء هدنة يتمّ التفاوض بشأنها في الدوحة، جاء ((سلبياً بشكل عام.. حيث تراجعت عن موافقات قدمتها للوسطاء سابقاً))، وفق ما قال في مؤتمر صحافي ببيروت، معتبراً أن هذا الرد ((قد يوصل المفاوضات لطريق مسدود)).

اجتياح رفح

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، غير أن هذا التحرك ((سيستغرق بعض الوقت)). وذكر في بيان أنه سيوافق قريباً على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.

وتحدث سكان مدينة غزة في شمال القطاع عن أعنف قتال منذ شهور حول مجمع الشفاء الطبي. وقالت إسرائيل إنها قتلت 90 مسلحاً في معركة متواصلة هناك لليوم الثالث على التوالي، فيما نفت حماس وجود مقاتلين، وقالت إن القتلى في المستشفى مدنيون.

ولقي 27 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون في قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس، على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف كذلك منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وفا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع الحصيلة في القطاع إلى 31923 قتيلاً و74096 جريحاً، منذ بدء الحرب.

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