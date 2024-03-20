الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
التاريخ
3/20/2024 7:10:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي في ختام اجتماع السياسة.
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