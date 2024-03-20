نابلس: الأمن الوقائي يلقي القبض على متهم بتزوير وثائق رسمية

نابلس: الأمن الوقائي يلقي القبض على متهم بتزوير وثائق رسمية
التاريخ
3/20/2024 7:10:04 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / تمكن جهاز الأمن الوقائي في نابلس، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على مواطن متهم بتزوير وثائق رسمية مختلفة.
وقال الأمن الوقائي، إن ذلك جاء بعد عملية استخباراتية ومتابعة، حيث تم تحويل المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه حسب الأصول
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