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نابلس: الأمن الوقائي يلقي القبض على متهم بتزوير وثائق رسمية

3/20/2024 7:10:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / تمكن جهاز الأمن الوقائي في نابلس، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على مواطن متهم بتزوير وثائق رسمية مختلفة.

وقال الأمن الوقائي، إن ذلك جاء بعد عملية استخباراتية ومتابعة، حيث تم تحويل المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه حسب الأصول

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