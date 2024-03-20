مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين والمركبات جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / هاجم عدد من المستعمرين مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في قرية مادما، والمركبات بالقرب من القرية.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منازل المواطنين على أطراف قرية مادما، وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي في المنطقة، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من منطقة العبارة، القريبة من مادما جنوب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها.
كما نفد المستعمرون المتطرفون اعتداء على المواطن عبد الجبار صادق عبده في قرية بيت امرين
وقاموا بحرق مركبته في منطقة الدلبه بقرية برقة بنابلس.
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