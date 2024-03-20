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مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين والمركبات جنوب نابلس

3/20/2024 7:10:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / هاجم عدد من المستعمرين مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في قرية مادما، والمركبات بالقرب من القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منازل المواطنين على أطراف قرية مادما، وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي في المنطقة، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من منطقة العبارة، القريبة من مادما جنوب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها.

كما نفد المستعمرون المتطرفون اعتداء على المواطن عبد الجبار صادق عبده في قرية بيت امرين
وقاموا بحرق مركبته في منطقة الدلبه بقرية برقة بنابلس.



MENAFN20032024000205011050ID1108002998

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