إسرائيل تدعي اعتقال القيادي بالقسام محمود القواسمة في مجمع الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب / PNN/ قالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان جهاز الامن العام الشاباك اعلن مساء اليوم الاربعاء اعتقال القيادي في كتائب عز الدين القسام محمود القواسمة والمبعد لغزة بعد اعتقاله بتهمة التخطيط لخطف وقتل ثلاثة مستوطنين في جنوب الضفة قبل عدة سنوات.
وقال الشاباك انه اعتقل القواسمة خلال العملية الاخيرة في مستشفى الشفاء حيث حاصر واعتقل مجموعات من عناصر كتائب القسام.
وبحسب الادعاءات الاسرائيلية فقد تم قتل تسعين عنصر من حركة حماس في الشفاء الى جانب اعتقال العشرات منهم وفق ما ذكرت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر أمنية اسرائيلي ايضا.
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