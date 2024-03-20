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إسرائيل تدعي اعتقال القيادي بالقسام محمود القواسمة في مجمع الشفاء

3/20/2024 7:10:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب / PNN/ قالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان جهاز الامن العام الشاباك اعلن مساء اليوم الاربعاء اعتقال القيادي في كتائب عز الدين القسام محمود القواسمة والمبعد لغزة بعد اعتقاله بتهمة التخطيط لخطف وقتل ثلاثة مستوطنين في جنوب الضفة قبل عدة سنوات.

وقال الشاباك انه اعتقل القواسمة خلال العملية الاخيرة في مستشفى الشفاء حيث حاصر واعتقل مجموعات من عناصر كتائب القسام.

وبحسب الادعاءات الاسرائيلية فقد تم قتل تسعين عنصر من حركة حماس في الشفاء الى جانب اعتقال العشرات منهم وفق ما ذكرت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر أمنية اسرائيلي ايضا.

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