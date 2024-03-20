إسرائيل تدعي اعتقال القيادي بالقسام محمود القواسمة في مجمع الشفاء

وبحسب الادعاءات الاسرائيلية فقد تم قتل تسعين عنصر من حركة حماس في الشفاء الى جانب اعتقال العشرات منهم وفق ما ذكرت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر أمنية اسرائيلي ايضا.

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