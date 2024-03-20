3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN / استشهد 3 مواطنين، وأصيب رابع بجروح متوسطة،
مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين.
وأفادت
جمعية الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالمتوسطة.
واظهرت فيديوهات لحظة قصف سيارة بيضاء قبيل الافطار حيث اعلن عن استشهاد ثلاثة شبان.
و نعت مساجد جنين الشهداء الثلاثة من كتيبة جنين - سرايا القدس وهم الشهيد أحمد هاني بركات (أبو الهاني) و الشهيد محمود رحال و الشهيد محمد الفايد.
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