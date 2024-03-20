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3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة في جنين

3/20/2024 7:10:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / استشهد 3 مواطنين، وأصيب رابع بجروح متوسطة،
مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين.

وأفادت
جمعية الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالمتوسطة.

واظهرت فيديوهات لحظة قصف سيارة بيضاء قبيل الافطار حيث اعلن عن استشهاد ثلاثة شبان.

و نعت مساجد جنين الشهداء الثلاثة من كتيبة جنين - سرايا القدس وهم الشهيد أحمد هاني بركات (أبو الهاني) و الشهيد محمود رحال و الشهيد محمد الفايد.

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