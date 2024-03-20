دعوات لنبذ الفتن والاقتتال : احداث مؤسفة في جنين عقب محاولة مسيرة اقتحام مقر المقاطعة ... دويكات يوضح

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN /وسط دعوات فلسطينية لنبذ الفتن والداعين لها والتصدي لهم طالب ممثلي فصائل ومؤسسات المجتمع المدني بوقف حملات التشويه ومحاسبة من يقف وراء مع جرى من احداث مؤسفة شهدتها مدينة جنينمساء اليوم الاربعاء.

وقالت مصادر محلية ان ما حدث في جنين جاء بعد ان دعا مشاركون في مسيرة تشييع الشهداء الى عدم دفن الشهداء الثلاث اللذين استشهدوا بعملية الاغتيال التي نفذتها طائرات الاحتلال الا بعد الهجوم على مقرات الأجهزة و اطلاق سراح عدد من المعتقلين

و المسجل بحقهم عدد من القضايا الجنائية حيث تم الانطلاق بمسيرة تخللها ترديد هتافات تدعو للهجوم على مقرات الأجهزة الأمنية و المقاطعة .

وعند وصول الجنازة امام مقر المقاطعة انسحبت قوات الامن الى داخل المقاطعة لكي تتجنب الاحتكاك بالجنازة .. الا ان هناك بعض المشاركين فيها دعت الى اقتحام بوابة المقاطعة حيث بدأ عدد من المنفلتين

بإطلاق نار باتجاه افراد الأجهزة المتواجدين داخل المقاطعة

.. مما دعا بأفراد الامن الى الرد على اطلاق النار بالمثل حيث تفرقت الجنازة و بدات عمليات الشغب و اطلاق النار باتجاه المقاطعة حيث قام افراد الامن باطلاق قنابل الغاز والرصاص خلال الاشتباكات.

عقب المسيرة دعت جهات وفصائل الى تهدئة الاوضاع ونبذ الفتن ومحاسبة كل من يثبت تورطه في احداث الفتن.

اللواء طلال دويكات: مجموعة من الخارجين على القانون أطلقت النار على مقرات الأمن ما اضطر قوى الأمن للرد منعا لتدهور الأمور

من جهته قال المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك من يصر على حرف البوصلة بدلا من تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة هذا التغول والإجرام الإسرائيلي، بافتعال أزمات داخلية لخلق الفوضى وضرب الروح المعنوية لشعبنا المكلوم، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه المستمر بارتكابه المجازر اليومية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، والتي كان آخرها مساء اليوم بارتكابه جريمة بشعة في محافظة جنين أدت لارتقاء ثلاثة شهداء من أبناء شعبنا.

وأضاف في تصريح لـ"وفا"، أن مجموعة من الخارجين على القانون والمضللين الذين ينفذون أجندات لا تخدم مشروعنا الوطني، بل تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، قامت بإطلاق النار على مقار الأمن الفلسطيني في محافظة جنين، ما أدى لإصابة بعض أفراد الأمن بجروح وهم داخل مقراتهم مما اضطر قوى الأمن بالتدرج في استخدام القوة منعا لتفاقم الأمور وخروجها عن سياقها وحدوث ما لا تحمد عقباه.

وتابع: "نتساءل اليوم وفي الوقت الذي تسفك فيه الدماء الفلسطينية بأيدي الاحتلال، ما هي الغايات والأهداف وراء هذا السلوك اللاوطني الذي يمارسه بعض المنفلتون".

وقال إن المؤسسة الأمنية وأمام هذه الحالة تؤكد أنها ستواصل جهودها في حفظ الأمن والحفاظ على القانون ومحاربة كل مظارهر الفوضى وكشف كل الذين يحاولون إدخالنا في هذا المربع السيء، والذي عانينا منه في الماضي، وأنها لن تسمح بعودته من جديد، داعيا جماهير شعبنا إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية حفظا لمصالحنا الوطنية العليا، وللحذر من بعض وسائل الإعلام المسمومة التي تصب الزيت على النار لتحقيق غايات وأهداف مشبوهة.