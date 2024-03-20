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30 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

3/20/2024 7:10:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / أدى 30 ألف مصل، مساء اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 30 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطني الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

كما تجاوز المصلون مسيرات استفزازية نظمها مستعمرون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والتي أعاقت دخول المصلين للمسجد.

MENAFN20032024000205011050ID1108002992

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