30 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / أدى 30 ألف مصل، مساء اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 30 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطني الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.
كما تجاوز المصلون مسيرات استفزازية نظمها مستعمرون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والتي أعاقت دخول المصلين للمسجد.
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