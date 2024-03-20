القناة 13: إلقاء نتنياهو خطابًا في الكونغرس هو تحدٍ لبايدن

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة قد يلقيها "نتنياهو" أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وأكدت القناة الإسرائيلية على أن رئيس مجلس النواب "مايك جونسون" قال إنه الحزب الجمهوري يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس.

وأضافت القناة، "إذا حدث ذلك بالفعل واستجاب نتنياهو للدعوة، فسيكون ذلك بمثابة تحدي للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015".

وتابعت، "في الوقت نفسه، رفض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي تحدث ضد نتنياهو الأسبوع الماضي، طلب رئيس الوزراء مخاطبة أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ".

وفي السياق، هاجم شومر الأسبوع الماضي، نتنياهو في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، حيث قال: "لقد ضل بنيامين نتنياهو طريقه، إنه عقبة كبيرة في طريق السلام وينحني لمطالب المتطرفين في حكومته، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير".

وتابع شومر، "على دولة إسرائيل أن تذهب إلى الانتخابات، فحكومة نتنياهو لم تعد مناسبة لاحتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".