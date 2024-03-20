Thursday, 21 March 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القناة 13: إلقاء نتنياهو خطابًا في الكونغرس هو تحدٍ لبايدن

3/20/2024 7:10:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة قد يلقيها "نتنياهو" أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وأكدت القناة الإسرائيلية على أن رئيس مجلس النواب "مايك جونسون" قال إنه الحزب الجمهوري يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس.

وأضافت القناة، "إذا حدث ذلك بالفعل واستجاب نتنياهو للدعوة، فسيكون ذلك بمثابة تحدي للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015".

وتابعت، "في الوقت نفسه، رفض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي تحدث ضد نتنياهو الأسبوع الماضي، طلب رئيس الوزراء مخاطبة أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ".

وفي السياق، هاجم شومر الأسبوع الماضي، نتنياهو في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، حيث قال: "لقد ضل بنيامين نتنياهو طريقه، إنه عقبة كبيرة في طريق السلام وينحني لمطالب المتطرفين في حكومته، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير".

وتابع شومر، "على دولة إسرائيل أن تذهب إلى الانتخابات، فحكومة نتنياهو لم تعد مناسبة لاحتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".

MENAFN20032024000205011050ID1108002991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث