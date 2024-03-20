نتنياهو يؤكد أنه سيدخل رفح عسكريًا رغم معارضة بايدن

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" خلال خطابه أمام الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أنه سيتحرك لدخول رفح على الرغم من معارضة بايدن لذلك.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وأشار إلى الحرب في غزة، وبحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا في الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل تعتزم محاربة حماس حتى النهاية".
وأضافت الصحيفة، "على الرغم من معارضة إدارة بايدن للعمل في رفح دون خطة لإجلاء السكان المدنيين في المدينة، قال نتنياهو: حتى لو اضطررنا إلى التحرك بمفردنا، فلن نتوقف".
وتابعت، "أعرب نتنياهو عن استغرابه من دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لتقديم موعد الانتخابات".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة سيلقيها "نتنياهو" أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأضافت القناة بأن كلمة نتنياهو ستكون بمثابة تحدي للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015".
وتابعت، "رفض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي تحدث ضد نتنياهو الأسبوع الماضي، طلب رئيس الوزراء مخاطبة أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ".
وفي السياق، هاجم شومر الأسبوع الماضي، نتنياهو في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، حيث قال: "لقد ضل بنيامين نتنياهو طريقه، إنه عقبة كبيرة في طريق السلام وينحني لمطالب المتطرفين في حكومته، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير".
وتابع شومر، "على دولة إسرائيل أن تذهب إلى الانتخابات، فحكومة نتنياهو لم تعد مناسبة لاحتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".
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