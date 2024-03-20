نتنياهو يؤكد أنه سيدخل رفح عسكريًا رغم معارضة بايدن

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" خلال خطابه أمام الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أنه سيتحرك لدخول رفح على الرغم من معارضة بايدن لذلك.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وأشار إلى الحرب في غزة، وبحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين شاركوا في الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل تعتزم محاربة حماس حتى النهاية".

وأضافت الصحيفة، "على الرغم من معارضة إدارة بايدن للعمل في رفح دون خطة لإجلاء السكان المدنيين في المدينة، قال نتنياهو: حتى لو اضطررنا إلى التحرك بمفردنا، فلن نتوقف".

وتابعت، "أعرب نتنياهو عن استغرابه من دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لتقديم موعد الانتخابات".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة سيلقيها "نتنياهو" أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وأضافت القناة بأن كلمة نتنياهو ستكون بمثابة تحدي للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015".

وتابعت، "رفض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي تحدث ضد نتنياهو الأسبوع الماضي، طلب رئيس الوزراء مخاطبة أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ".

وفي السياق، هاجم شومر الأسبوع الماضي، نتنياهو في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، حيث قال: "لقد ضل بنيامين نتنياهو طريقه، إنه عقبة كبيرة في طريق السلام وينحني لمطالب المتطرفين في حكومته، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير".

وتابع شومر، "على دولة إسرائيل أن تذهب إلى الانتخابات، فحكومة نتنياهو لم تعد مناسبة لاحتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".