السفارة القطرية توزع 874 سلة غذائية في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها إلى 874 سلة.
وبحسب بيان صادر عن السفارة، أنهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم الأربعاء، آخر حملاتها والتي استمرت لمدة 4 أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول إلى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الأسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد.
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