السفارة القطرية توزع 874 سلة غذائية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها إلى 874 سلة.



وبحسب بيان صادر عن السفارة، أنهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم الأربعاء، آخر حملاتها والتي استمرت لمدة 4 أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول إلى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الأسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد.