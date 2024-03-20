لجنة مراجعة الأونروا تسلم تقريرها لأمين عام الأمم المتحدة

لجنة مراجعة الأونروا تسلم تقريرها لأمين عام الأمم المتحدة
التاريخ
3/20/2024 7:08:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، تقريرا أوليا من المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
وحمل التقرير تساؤلات ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ظهور مثل تلك الادعاءات.
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