Thursday, 21 March 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة مراجعة الأونروا تسلم تقريرها لأمين عام الأمم المتحدة

3/20/2024 7:08:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، تقريرا أوليا من المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).


وحمل التقرير تساؤلات ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ظهور مثل تلك الادعاءات.

MENAFN20032024000208011052ID1108002987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث