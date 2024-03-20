لجنة مراجعة الأونروا تسلم تقريرها لأمين عام الأمم المتحدة

وحمل التقرير تساؤلات ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ظهور مثل تلك الادعاءات.

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