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إربد: محاضرة حول أثر الصيام على الصحة النفسية

3/20/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية، اليوم الأربعاء، محاضرة تثقيفية بعنوان: "أثر الصيام في تحقيق الصحة النفسية"، حاضر فيها مدير مكتب الإرشاد النفسي والتربوي الدكتور مراد البوات، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.


وتناول البوات أهم مظاهر الصحة النفسية الناتجة عن الصيام، وكيف يُساهم في الاتزان الانفعالي، وتعلم الفرد مهارات المرونة والصلابة النفسية.

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