إربد: محاضرة حول أثر الصيام على الصحة النفسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية، اليوم الأربعاء، محاضرة تثقيفية بعنوان: "أثر الصيام في تحقيق الصحة النفسية"، حاضر فيها مدير مكتب الإرشاد النفسي والتربوي الدكتور مراد البوات، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.
وتناول البوات أهم مظاهر الصحة النفسية الناتجة عن الصيام، وكيف يُساهم في الاتزان الانفعالي، وتعلم الفرد مهارات المرونة والصلابة النفسية.
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