الخارجية: اليونسكو تتبنى قرارا بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 219، اليوم الأربعاء، بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي، اليوم، طالب بوقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبرها لاغية وباطلة.



وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد مُجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.



وأشار السفير القضاة إلى أن تبني القرار هو نتيجة جهود دبلوماسية أردنية وبالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.