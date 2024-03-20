Thursday, 21 March 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية: اليونسكو تتبنى قرارا بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

3/20/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 219، اليوم الأربعاء، بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.


وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي، اليوم، طالب بوقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبرها لاغية وباطلة.


وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد مُجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.


وأشار السفير القضاة إلى أن تبني القرار هو نتيجة جهود دبلوماسية أردنية وبالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

MENAFN20032024000208011052ID1108002985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث