بيان صادر عن صندوق الائتمان العسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جدد صندوق الائتمان العسكري وتكية أم علي اتفاقية الشراكة بينهما لمواصلة تقديم الدعم لبرامج التكية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الأردن.



ووقع عن الصندوق مديره العام مهند شحادة، وعن تكية أم علي مديرها العام سامر بلقر.



وسيتكفل الصندوق بـ 1000 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وتغطية كلف طرود غذائية للأسر العفيفة والأشد فقراً بدعم 171 أسرة بواقع 684 فرداً، فيما يتطوع موظفو الصندوق في سكب وجبات الإفطار لضيوف موائد الرحمن التي تقدمها تكية أم علي خلال شهر رمضان في مقرها لما يقارب 4000 صائم، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج التطوعية المختلفة خلال العام.