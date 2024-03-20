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البشيتي تحاضر حول متغيرات البيئة التعليمية والصحة النفسية لدى طلبة الجامعات

3/20/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استعرضت نائب رئيس جامعة جدارا، الدكتورة إيمان البشيتي، أمام أكاديميين وطلبة في جامعة آيدن التركية دراسة بحثية تم إجراؤها في الجامعات الأردنية بعنوان: "متغيرات البيئة التعليمية والصحة النفسية لدى طلبة الجامعات الأردنية".


وتأتي الدراسة تحت مظلة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبمشاركة 4 جامعات أردنية رسمية وخاصة، وفي سياق تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي المبرمة بين جامعتي جدارا وآيدن التركية.

MENAFN20032024000208011052ID1108002983

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