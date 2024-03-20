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حوارية حول أهمية رمضان في تقوية الروابط الأسرية

3/20/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول أهمية شهر رمضان المبارك في تقوية الروابط الأسرية، تحدثت فيها رئيسة جمعية سنابل الريف الدكتورة إنصاف المومني.


وخلال الجلسة التي حضرها موظفو بلدية إربد الكبرى وسيدات من المجتمع المحلي، تحدثت المومني عن أهمية شهر رمضان، مشيرة إلى أنه شهر الرحمة والتربية والبناء والنماء وتزكية النفوس، والتربية الإيمانية والتغيير الذاتي والترابط والبناء الأسري والاجتماعي.

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