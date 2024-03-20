حوارية حول أهمية رمضان في تقوية الروابط الأسرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول أهمية شهر رمضان المبارك في تقوية الروابط الأسرية، تحدثت فيها رئيسة جمعية سنابل الريف الدكتورة إنصاف المومني.
وخلال الجلسة التي حضرها موظفو بلدية إربد الكبرى وسيدات من المجتمع المحلي، تحدثت المومني عن أهمية شهر رمضان، مشيرة إلى أنه شهر الرحمة والتربية والبناء والنماء وتزكية النفوس، والتربية الإيمانية والتغيير الذاتي والترابط والبناء الأسري والاجتماعي.
MENAFN20032024000208011052ID1108002982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.