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مطالبة أممية بحماية المنشآت الصحية في غزة

3/20/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية إلى حماية المدنيين، بما في ذلك المرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي واحترام القانون الدولي.


وقالت الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم، إنه لا ينبغي استهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء لا يزال مستمرا.

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