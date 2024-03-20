مطالبة أممية بحماية المنشآت الصحية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية إلى حماية المدنيين، بما في ذلك المرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي واحترام القانون الدولي.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم، إنه لا ينبغي استهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء لا يزال مستمرا.
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