Thursday, 21 March 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

3/20/2024 7:08:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي.


وأكَّد رئيس الوزراء والوزير الإماراتي خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة.


كما أكَّد الخصاونة والسُّويدي الحرص المشترك على المضيّ قُدُماً في توسيع أُطر التَّعاون، سيما في المجالات الاستثماريَّة والتَّنمويَّة، بما يُحقِّق مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، ويعود عليهما بالنَّفع والفائدة.

MENAFN20032024000208011052ID1108002980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث