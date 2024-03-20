رئيس الوزراء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي.



وأكَّد رئيس الوزراء والوزير الإماراتي خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة.



كما أكَّد الخصاونة والسُّويدي الحرص المشترك على المضيّ قُدُماً في توسيع أُطر التَّعاون، سيما في المجالات الاستثماريَّة والتَّنمويَّة، بما يُحقِّق مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، ويعود عليهما بالنَّفع والفائدة.