غزة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل بمخيم الشاطئ

غزة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل بمخيم الشاطئ
التاريخ
3/20/2024 7:08:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، مساء الأربعاء، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.
MENAFN20032024000208011052ID1108002978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.