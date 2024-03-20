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غزة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل بمخيم الشاطئ

3/20/2024 7:08:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، مساء الأربعاء، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

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