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الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى المملكة

3/20/2024 7:08:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة .
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح غربية معتدلة السرعة.

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