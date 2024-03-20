الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة .
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح غربية معتدلة السرعة.
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