الأردنية للطيران : تذاكر مجانية لأمهات المسافرين إلى القاهرة وجدة والشارقة بمناسبة عيد الأم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنئت الأردنية للطيران كل الأمهات متمنية لهم السعادة و السلام في عامهم هذا.

بالإضافة الى انها قدمت تذاكر مجانية لأمهات المسافرين الذين يرغبون باصطحاب امهاتهم في سفرهم الى الوجهات التالية ( القاهرة و جدة و الشارقة ) و يمكن الاستفادة من هذا العرض الذي تنطبق علية الشروط و الاحكام الخاصة بالشركة الأردنية للطيران من خلال التواصل والحجز على الأرقام التالية :

للحجز :مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760

او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة



او عن طريق الواتس اب :

00962777066111 / 00962777066080

تطبق الشروط و الاحكام