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الأردنية للطيران : تذاكر مجانية لأمهات المسافرين إلى القاهرة وجدة والشارقة بمناسبة عيد الأم

3/20/2024 7:08:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنئت الأردنية للطيران كل الأمهات متمنية لهم السعادة و السلام في عامهم هذا.

بالإضافة الى انها قدمت تذاكر مجانية لأمهات المسافرين الذين يرغبون باصطحاب امهاتهم في سفرهم الى الوجهات التالية ( القاهرة و جدة و الشارقة ) و يمكن الاستفادة من هذا العرض الذي تنطبق علية الشروط و الاحكام الخاصة بالشركة الأردنية للطيران من خلال التواصل والحجز على الأرقام التالية :

للحجز :مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760
او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة

او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066080
تطبق الشروط و الاحكام

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