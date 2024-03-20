كفرنجة: تعبيد طرق في راجب بكلفة 150 ألف دينار

كفرنجة: تعبيد طرق في راجب بكلفة 150 ألف دينار
التاريخ
3/20/2024 7:08:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت بلدية كفرنجة الجديدة مشروع تعبيد الطرق داخل حدود التنظيم بتكلفة بلغت 150 ألف دينار.
وقال رئيس البلدية، الدكتور المحامي فوزات فريحات، إن مشروع تعبيد الطرق في المنطقة سيساهم في تحسين واقع البنى التحتية في المناطق التابعة للبلدية وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
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